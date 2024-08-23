Онищенко: чем больше случаев оспы обезьян, тем быстрее вирус может мутировать

Вирус оспы обезьян может мутировать быстрее, если случаев заболевания станет больше. Не исключено, что инфекция будет передаваться воздушно-капельным путем, сообщил ТАСС эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

"Чем больше людей болеет, тем быстрее может произойти генетический скачок [вируса, его дальнейшая мутация], и тогда она (оспа обезьян - прим. ТАСС) будет опасна. <…> Люди начали болеть и передавать друг другу инфекцию пока неестественным путем, но никто не исключает, что она начнет передаваться в классическом варианте, как натуральная оспа, воздушно-капельным способом", - сказал он.

Онищенко добавил, что имеется большая необходимость в создании вакцин как против натуральной оспы, так и против ортопоксвируса, который вызывает оспу обезьян. По словам Онищенко, прививка от натуральной оспы защищает от заболевания оспой обезьян, но так как в 1980 году натуральная оспа считалась ликвидированной, прививать от нее перестали, поэтому иммунитет к заболеванию у россиян, родившихся после этого года, отсутствует.

Российская коллекция вируса натуральной оспы на текущий день хранится в Новосибирске, ее не стали уничтожать. Эксперт уточнил, что для противодействия распространению оспы обезьян необходимо использовать эффективные меры профилактики.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, симптомами которого являются лихорадка, интоксикация, увеличение лимфоузлов и сыпь в виде пятен с последующим образованием пузырьков, при вскрытии которых образуются язвы. Вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, также распространение возможно путем передачи от человека человеку.

При легком течении болезнь проходит сама и длится от двух до трех недель.

14 августа глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в общественном здравоохранении международного значения. Ранее в НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России сообщили ТАСС, что существует вероятность передачи оспы обезьян воздушно-капельным путем, однако она пока не доказана.