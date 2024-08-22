Врач дал советы, как защититься от ротавируса на летних курортах

Эпидемиологическая ситуация на черноморском побережье в этом году значительно лучше, чем в прошлом, однако туристы продолжают обращаться к медикам с симптомами ротавируса. Об этом "Ленте.ру" рассказал врач-терапевт Борис Неретин.

По его словам, теплая погода будет сохраняться еще несколько недель, поэтому угроза ротавирусной инфекции все еще реальна.

Специалист рекомендовал отдыхающим избегать попадания морской воды в рот. Кроме того, необходимо соблюдать правила гигиены и своевременно обращаться к врачам при малейших симптомах заболевания.

"Это может быть общее недомогание, подташнивание, повышение температуры и диарея", - объяснил он.

В более тяжелой форме вирус протекает у людей с патологиями, в том числе с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.