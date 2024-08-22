Обнаружен опасный побочный эффект приема «Оземпика» с другими лекарствами

Прием «Оземпика» одновременно с некоторыми другими лекарствами повышает риск самоубийства. Об ужасном побочном эффекте сообщает издание Daily Mail со ссылкой на последнее исследование, результаты которого были опубликованы в журнале JAMA Network Open.

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Исследователи из Нью-Йорка, Швейцарии и Италии изучили базу данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по 140 странам в поисках информации о суицидальных мыслях у людей, принимающих как «Оземпик» и его аналоги, так и антидепрессанты. Они обнаружили 107 подобных сообщений от пациентов, принимавших препараты на основе семаглутида в период с 2011 по 2023 год, и 162 сообщения — от людей, принимавших его аналог лираглутид в период с 2000 по 2023 год.

Отмечается, что в 62 процентах случаев суицидальные мысли исчезли сразу после прекращения приема препаратов для похудения. На основании этих данных ученые пришли к выводу, что «Оземпик» и его аналоги плохо взаимодействуют с антидепрессантами.

«Учитывая возможность возникновения суицидальных мыслей у людей, принимающих семаглутид без рецепта, властям следует рассмотреть возможность выпуска предупреждения, информирующего об этом риске», — отметили специалисты.

Однако эксперты раскритиковали это исследование за его «слабую доказательную базу» и «серьезные ограничения», основанные на «спонтанных сообщениях» о взаимодействии между препаратами типа «Оземпика» и антидепрессантами. В частности, Стивен Эванс, почетный профессор фармакоэпидемиологии Лондонской школы гигиены и тропической медицины, заявил, что доля сообщений, связанных с обоими препаратами, слишком мала, чтобы можно было установить связь.

Ранее медицинские специалисты заявили, что класс лекарственных препаратов от диабета, в которых входит популярный «Оземпик», защищает диабетиков от некоторых видов рака, связанных с ожирением. Последние исследования показали, что риск возникновения некоторых злокачественных опухолей снижается при приеме этих лекарств.