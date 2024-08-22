Счет идет на часы: почему нельзя игнорировать острые боли у детей

Известно, что детский организм переносит болезни тяжелее, нежели взрослый. Более того, некоторые состояния у детей требуют немедленной госпитализации, поскольку счет может идти на часы, и игнорирование симптомов может привести к печальным последствиям.

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По словам хирурга Максима Сергиенко, при острых болях, наблюдаемых у детей, их стоит немедленно показать врачу. Дело в том, что при некоторых болезнях острая боль – единственный симптом, указывающий на серьезную патологию. Если игнорировать жалобы ребенка, это может обернуться печальными последствиями.

Сергиенко уточнил, одним из таких симптомов является боль в животе, особенно, локализованная в правой стороне.

Эти симптомы могут указывать на острый аппендицит – одно из самых частых заболеваний в детском возрасте, которое может приводить к перитониту, уточнил врач в разговоре с «Газетой.ру».

Помимо прочего, похожие жалобы могут наблюдаться при почечной колике, вызванной мочекаменной болезнью, перекруте придатков матки у девочек.

«Все эти состояния требуют госпитализации в стационар и часто хирургического лечения», — предупредил специалист.

Еще одно опасное состояние, требующее экстренной госпитализации, – кишечная непроходимость. Она сопровождается многократной рвотой, приступами боли в животе, вздутием. Выявить патологию можно при помощи рентгена живота.

Острые боли в мошонке могут указывать на перекрут яичка. По словам хирурга, это самое опасное заболевание, с которым может столкнуться мальчик.

Если яички не вернуть в нормальное положение и не восстановить кровоток в первые шесть часов от возникновения боли, ребенок может лишиться органа. Мертвое яичко удаляется хирургическим путем.

Помимо вышеперечисленных заболеваний врач назвал опасными патологиями ущемление паховой грыжи, внутреннее кровотечение, попадание в кишечник инородного тела.

Поэтому врач настоял на том, что нельзя игнорировать жалобы ребенка на боли и ни в коем случае не заниматься самолечением. При появлении болей нужно вызвать бригаду скорой помощи или обратиться в больницу самостоятельно, не откладывая визит надолго, подчеркнул врач.

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