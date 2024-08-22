Специалист раскрыла, на какую еду чаще всего бывает аллергия

Самыми сильными аллергенами являются продукты питания, способные вызвать у человека серьезные реакции, вплоть до анафилактического шока, заявила врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Яна Шмелева. В беседе с NEWS.ru специалист отметила, что у россиян часто диагностируют аллергию на арахис, яйца и клубнику.

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Чаще всего болезнь начинается в детском возрасте и сопровождает человека всю жизнь, практически не поддаваясь лекарственной коррекции, — добавила она.

Также сильным аллергеном является рыба. Спровоцировать реакцию могут икра и морепродукты, уточнила врач. По ее словам, аллергия на них часто проявляется в детстве в виде дискомфортного покалывания во рту, зуда, тошноты и высыпаний.

Молочный сахар, который не расщепляется многими людьми в силу ферментативной недостаточности, наиболее часто встречается у детей до трех лет. Также может развиваться еще в период внутриутробного развития. То есть является врожденной такой патологией, не позволяет ребенку нормально усваивать медицинское молоко, — сказала медик.

Также часто аллергию вызывают яйца, чаще всего куриные. Встретиться с белками куриных яиц можно не только в самих яйцах, но и в некоторых вакцинах, где они играют роль стабилизаторов. Обычно аллергия на яйца характеризуется такими симптомами, как ринит, диспепсия, снижение артериального давления, перечислила врач.

Среди фруктов еще больше продуктов-аллергенов. Особенно опасными считаются клубника, земляника и лимоны. Это лидеры среди аллергенов, — заключила она.

Ранее Минздрав РФ разрешил проведение I и II фаз клинических исследований вакцины против аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии. Специалисты изучат эффективность, безопасность, реактогенность и иммуногенность пациентов на препарат.

До этого диетолог Елена Соломатина предупредила, что некоторые фрукты могут навредить людям старше 50 лет при наличии сахарного диабета или нечувствительности к глюкозе. По ее словам, среди таких опасных фруктов — сладкие яблоки и бананы.