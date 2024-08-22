Стало известно, можно ли вылечить депрессию с помощью грибов

С помощью некоторых грибов можно вылечить депрессию, рассказала РИАМО врач-эндокринолог Наталия Тананакина. По ее словам, у гриба льва есть экстракт, который может оказать антидепрессивное действие.

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Например, гриб льва (Hericium erinaceus. — NEWS.ru), или «львиная грива». Исследования показывают, что его экстракт может оказывать антидепрессивное действие за счет своего воздействия на нейротрансмиттеры в мозге, такие как серотонин и дофамин, — объяснила медик.

Врач отметила, что именно нейротрансмиттеры принимают участие в регуляции настроения. Также в грибе льва содержатся компоненты, которые могут улучшать когнитивные функции и защищать нервные клетки. Гриб шиитаке тоже может поддерживать психическое здоровье.

Шиитаке содержит вещества, такие как бета-глюканы и другие биологически активные соединения, которые могут оказывать антистрессовое и антидепрессивное действие. Эти компоненты влияют на иммунную систему и воспалительные процессы в организме, что связано с улучшением общего самочувствия и психического состояния, — добавила Тананакина.

Эндокринолог подчеркнула, что пока все эти исследования находятся на начальной стадии, поскольку требуется убедиться, что можно безопасно использовать грибы для лечения депрессии.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова заявила, что здоровое питание и физическая активность помогают справляться с депрессией не хуже психологов. В пример она привела исследование CALM non-inferiority, которое доказало, что ЗОЖ не менее эффективен, чем психотерапия.