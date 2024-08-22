Назван тип рака, который может возникнуть у всех и в любом возрасте

Злокачественная опухоль мозга глиобластома может появиться у любого человека без каких-либо видимых причин, заявил NEWS.ru нейрохирург Видновской КБ Минздрава МО Сергей Шипилин. По его словам, привязки к генетике здесь нет. При подозрении на опухоль врач рекомендовал сделать томографию головного мозга.

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Глиобластома — это злокачественная опухоль, возникающая у человека без каких-либо видимых причин. Профилактировать это невозможно. Может появиться в любом возрасте и практически у любого человека. Существуют разные теории ее возникновения, но привязки к генетической, наследственной или какому-то предрасполагающему фактору особо нет. При подозрении на опухоль мозга пациенту делается томография головного мозга, обязательно с введением контрастного вещества, — сообщил нейрохирург.

Врач добавил, что без симптоматики делать КТ не нужно. Искать болезнь, не имея никаких симптомов, не имеет смысла, пояснил он.

КТ не относится к подобному виду диагностики, которую просто надо делать, как флюорографию. КТ нужно делать только тогда, когда появляются какие-то симптомы, — заключил нейрохирург.

Ранее старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин заметил, что волшебного лекарства от рака пока не придумали. В последнее время часто звучат громогласные заявления о победе над этим заболеванием, однако этого еще не произошло, констатировал он.