Раскрыто, что нос может рассказать о вашем здоровье

Наш мозг научился «не замечать» нос, чтобы он не мешал зрению. Тем не менее внешний вид и состояние этого органа может помочь в диагностике болезней.

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Акне часто поражает и нос. Это состояние часто возникает из-за закупорки крошечных желез в коже.

Бывает и угревая сыпь другого вида — розацеа. Она чаще всего возникает на щеках и носу. В настоящее время это заболевание неизлечимо, но его можно контролировать, часто при помощи длительной терапии.

В некоторых случаях розацеа приводит к разрастанию и утолщению кожи носа. Это называется ринофимой.

При наличии розацеа повышается риск возникновения таких болезней, как высокое кровяное давление и повышенный холестерин, диабет и ревматоидный артрит.

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Саркоидоз представляет собой воспалительное заболевание, поражающее любые ткани организма. В основном это лёгкие и лимфатические узлы. Из-за этого могут возникать пятна синеватой или пурпурной сыпи, в том числе на носу.

При волчанке тоже поражается кожа. Появляется сыпь в виде бабочки, которая распространяется веером по щекам и переносице. Она напоминает розацеа.

Существует редкое заболевание, вызванное повреждением тройничного нерва, — трофический синдром тройничного нерва. В результате повреждаются более мелкие нервные ветви, снабжающие кожу вокруг ноздрей, нарушается чувствительность.

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