Повышенную потливость назвали симптомом опасного заболевания

Повышенная потливость в условиях высокой температуры – дело привычное. Однако в случае, если потливость наблюдается в ночное время, сомнолог Николай Ильин советует обратиться к врачам.

Потливость из-за жары – привычное дело, которое не должно вызывать серьезных опасений. Так организм пытается охладиться в экстремальных условиях.

Однако в случае, когда потливость наблюдается при нормальной температуре окружающей среды, а человек находится в состоянии покоя, это может говорить о некоторых патологиях или эмоциональном напряжении.

Насторожиться стоит, если потливость повышается по ночам, когда человек спит. По словам невролога, сомнолога Николая Ильина, это может указывать на болезни щитовидной железы.

Вместе с тем могут наблюдаться прерывистый, беспокойный сон, сопровождаемый частыми пробуждениями. Для выяснения точной причины Ильин рекомендовал обратиться к врачам.

Также сомнолог рассказал о патологии, когда при засыпании буквально невозможно удобное положение для ног. По словам Ильина, это синдром беспокойных ног, вызванный рядом неврологических заболеваний. Кроме того, синдром может быть вызван дефицитом железа, рассказал врач в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее заведующая терапевтическим отделением Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В.Н. Светлана Казакова рассказала, почему может бросать в холодный пот. Также сообщалось, что ночная потливость может быть симптомом более грозного заболевания – онкологии.

Помимо этого, врачи рассказали о таком явлении как «мясной пот», сопровождающийся повышенной температурой, ускорением сердцебиения. Может также возникнуть дискомфорт в ЖКТ.

Все эти симптомы вызваны употреблением в пищу мяса. Дополнительное тепло выделяется потому, что мясо необходимо тщательно пережевать. Всё это в совокупности и ведёт к активации потовых желёз.

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