Ревматолог рассказала о причинах хруста в суставах

Ревматолог Степанова рассказала о причинах хруста в суставах
Врач-ревматолог высшей категории кандидат медицинских наук АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталья Степанова перечислила возможные причины хруста в суставах.
В беседе с газетой «Известия» она заявила, что в суставной жидкости содержатся газы. При движении давление на жидкость изменяется, и газы могут образовывать пузырьки, которые, лопаясь, издают характерный звук. Это называется кавитацией.
«Суставы состоят из хрящей, которые могут не идеально совпадать друг с другом. Когда мы двигаемся, между ними может возникать трение, которое мы слышим хрустом», — отметила Степанова.
По её словам, с возрастом хрящи могут изнашиваться, что приводит к развитию остеоартрита и других патологий, и в результате может возникать хруст.
«Чтобы не пропустить серьёзные патологии, важно посещать врача для регулярных осмотров, особенно если вы предрасположены к артритам, например в семье были подобные заболевания», — добавила врач.
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