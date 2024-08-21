В чем опасность бесконтрольного приема антибиотиков

Врачи по всему миру бьют тревогу из-за проблемы резистентности антибиотиков. Их нерациональное применение привело к возникновению устойчивости микробов к этим препаратам, передает «Парламентская газета» со ссылкой на доктора медицинских наук, профессора, терапевта РНИМУ им. Н. И. Пирогова Александра Карабиненко.

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По словам специалиста, лечение антимикробными веществами должно проходить только под контролем врача. Он также отметил, что если человек начал терапию, необходимо ее закончить, а не бросать прием препарата через два дня.

Если один курс противомикробной терапии не дает положительного эффекта, врач не может сам назначить другие антибиотики. Для этого нужно собрать консилиум, куда войдет лечащий врач и клинический фармаколог, добавил Карабиненко.

Ранее сообщалось, что ученые из Иллинойсского университета Урбане-Шампейне (США) создали новый антибиотик, который не уничтожает полезную микрофлору кишечника. Препарат направлен на подавление системы Lol (локализации липопротеинов). Она является важным механизмом для грамотрицательных бактерий, так как обеспечивает транспортировку липопротеинов из внутренней мембраны во внешнюю и способствует росту бактерий.