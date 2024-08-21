Диетолог рассказала причину непереносимости лактозы

Непереносимость лактозы появляется из-за того, что уменьшается количество фермента, перерабатывающего этот молочный сахар, рассказала «Радио 1» врач-диетолог Наталья Павлюк. По ее словам, у некоторых людей непереносимость молочного сахара возникает с возрастом, однако бывает, что она проявляется с рождения.

Лактоза — это молочный сахар, который натурально содержится в молоке: и грудном, и коровьем. У некоторых людей с возрастом уменьшается количество лактаза — фермента, который перерабатывает молочный сахар. У некоторых детей это есть с самого рождения, и молоко у них вызывает вздутие, метеоризм, пенистый стул, тогда им дают специальные ферменты-капельки, — объяснила медик.

Врач отметила, что людям с непереносимостью лактозы необязательно полностью отказываться от молочных продуктов, так как они содержат кальций и белок. Рекомендуется включить в рацион 50-100 мл молока или же попробовать безлактозную альтернативу.

Можно попробовать варианты безлактозного молока, кисло-молочных продуктов. Для тех, у кого легкая и средняя непереносимость, можно просто уменьшить количество. Есть люди, у которых после молочки возникает профузный понос, как раз им полностью надо исключить молочные продукты, — добавила диетолог.

Павлюк подчеркнула, что если полностью исключить молочные продукты из рациона, может возникнуть дефицит кальция. Из-за этого могут начаться проблемы с зубами, суставами и давлением, подытожила врач.

Ранее генеральный директор Южного молочного союза Константин Синецкий рассказал, что к осени подорожают молочные продукты с содержанием какао. По его словам, также вырастет цена на продукты с молочным жиром.