Фармаколог предостерег от приема БАДов совместно с лекарствами

Биологически активные добавки могут нейтрализовать или усилить эффект препаратов.

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Не исключены разные нежелательные последствия.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал завотделением клинической фармакологии ГКБ №52 Сергей Андреев.

«С БАДами есть ещё проблемы с взаимодействием с лекарственными препаратами. Даже если БАД содержит ровно то, что в ней содержится — травы, минералы, витамины, но если вы принимаете его с некоторыми лекарственными препаратами, например, с антикоагулянтами, то могут быть последствия. "Варфарин" — препарат, который взаимодействует почти со всем. Вещества, которые содержатся в БАДах, могут влиять на его метаболизм так сильно, что будут снижать его эффективность, соответственно, будет повышаться риск тромбозов, или снижать его выведение, концентрация повышается, и увеличивается риск кровотечений, причём спонтанных. Добавлять БАД к списку препаратов, который пациент уже получает, — серьёзное вмешательство в лекарственную терапию пациента».

Ранее Андреев предупредил об опасности длительного приёма обезболивающих препаратов. У нестероидных противовоспалительных есть «широкий спектр» побочных эффектов, которые могут привести к проблемам с печенью и почками. Также вероятно возникновение эрозий желудка, отметил фармаколог.