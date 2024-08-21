В Балашихе прооперировали пенсионерку с опухолью околоушной слюнной железы

В Московский областной онкодиспансер поступила 74-летняя пенсионерка, у которой явно наблюдалось новообразование в околоушной области с левой стороны. Женщина не консультировалась по этому поводу с врачами и обратилась за помощью, когда опухоль стала огромной. Выяснилось, что у пациентки развивается рак левой околоушной слюнной железы.

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Как рассказала пресс-служба Минздрава Подмосковья, подобные диагнозы, связанные со слюнными железами, встречаются достаточно редко. Опухоли медленно развиваются из безболезненных узелков на ткани, которые можно прощупать самостоятельно. Выросшие новообразования не дают нормально глотать, вдобавок у человека может опускаться угол рта. Иногда при таком диагнозе становится невозможно закрывать глаза.

Делать операцию при раке околоушной слюнной железы непросто, так как в том месте проходит лицевой нерв, контролирующий работу мимических мышц. Балашихинские хирурги справились с задачей и удалили пенсионерке огромную опухоль, не допустив развития неврологических проблем. Женщине стало гораздо лучше, ее выписали под наблюдение врача-онколога по месту жительства.