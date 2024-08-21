Врач предупредил, что может угрожать аллергикам в начале осени

В конце лета-начале осени для аллергиков опасность представляют пыльца и плесень, рассказала LIFE.ru аллерголог-иммунолог Ольга Громадина. По ее словам, в августе активны полынь, амброзия и лебеда, которые могут вызвать неприятные симптомы заболевания.

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"Пыльца растений, попадая на слизистые или кожу человека может вызывать симптомы аллергического ринита и конъюнктивита — насморк, чихание, слезотечение, зуд и отеки глаз, а также обострения бронхиальной астмы, явления контактного аллергического дерматита и крапивницы", — объяснила медик.

Врач отметила, что проявление аллергии зависит от степени концентрации пыльцы в воздухе, соответственно, зависит и от погоды. Обычно заболевание усиливается в начале дождя или во время ветра, и ослабевает, когда после долгих дождей вся пыльца оседает.

Также в начале осени из-за влажности появляются благоприятные условия для роста плесени, которая тоже является аллергеном, добавила иммунолог. Симптомы аллергии на плесневые грибы схожи с проявлениями аллергии на пыльцу, подытожила Громадина.

Ранее Минздрав РФ разрешил проведение I и II фаз клинических исследований вакцины против аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии. Специалисты изучат эффективность, безопасность, реактогенность и иммуногенность пациентов на препарат.