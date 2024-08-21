«Таких не берут в больницу». Как жить с человеком, у которого деменция

Показатели деменции растут во всем мире. Среди причин называют неправильный образ жизни, ожирение, сахарный диабет, малую физическую активность и вредные привычки. Есть и неожиданные объяснения: рост качества здравоохранения привел к увеличению продолжительности жизни, и все больше людей достигает того возраста, когда это заболевание становится актуальным. Как жить с родственником, страдающим деменцией и можно ли это вылечить – своей личной историей с «ФедералПресс» поделилась жительница Новосибирска Анастасия Громова, ухаживающая за больной матерью.

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Диагноз маме поставили после инсульта, восемь лет назад. Сейчас ей 77 лет. Сначала я не поверила, но с годами отрицать стало бесполезно. Два года назад я забрала маму в свою семью. На тот момент она еще осознавала, что у нее есть внуки, а иногда вспоминала, что я ее дочь.

Основное лечение заключалось в приеме лекарств для поддержания работы сердца, периодически (раз в полгода) врачи назначали препараты, улучшающие кровообращение мозга и специальное лекарство против прогрессирования деменции. На лечение уходило больше половины маминой пенсии.

После последнего курса уколов для улучшения кровоснабжения мозга маме стало хуже – у нее появилась агрессия, больше галлюцинаций и страхов. Она окончательно перестала меня узнавать. Для нее теперь все мы чужие люди: я то ее родная, то двоюродная сестра, то тетя, то кто угодно еще. Она просыпается утром и не понимает, как оказалась в квартире у незнакомых людей. В результате страх усиливается, агрессия тоже. Она стала бить, ругаться, требовать отдать ей вещи, которых нет, и вернуть ее родителей, которые умерли много лет назад.

В какой-то момент, после очередной вспышки гнева у мамы, я вызвала психиатрическую бригаду скорой помощи. Врач сказал, что деменция перешла ту грань, когда препараты, призванные улучшать состояние пациента, только ухудшают состояние. Ей отменили все лекарства, кроме сердечных, и назначили легкие успокоительные. Врач сообщил, что мозг от лекарств «для головы» начинает думать, но памяти нет и как результат – измененная картина мира, которая пугает и злит. Еще врач со скорой помощи посоветовал вызвать на дом платного психотерапевта, так как из муниципального диспансера ждать врача на дом придется очень долго.

Мы так и поступили: вызов специалиста обошелся в 6,5 тысячи рублей. Психотерапевт сказала, что помощь нужна уже не пациенту, а тем, кто за ним ухаживает. Поэтому маме назначили седативные препараты, чтобы она была спокойнее и больше спала. То есть единственной помощью оказались снотворные!

Со временем у мамы выработалось привыкание к лекарствам, и они приобрели легкий успокаивающий эффект, но расшатанная нервная система, отсутствие привычных образов, незнакомые люди в виде нас продолжили вызывать у нее гнев. Мама стала будить детей среди ночи, пугать их. Мне пришлось переехать спать к детям.

Летом мама стала ходить по соседям, требовала выпустить ее на улицу и собиралась «домой», в деревню, которой нет. Если выходит на улицу, то падает от бессилия. Если не выпускать, то двери открывает ножом, поэтому острые предметы теперь приходится прятать. Соседи посоветовали положить маму в больницу, рассказали, что одного жильцов нашего дома, правда, 25-летнего, лечат раз в полгода и ему становится лучше. Но маму брать в больницу отказались. Я вновь вызвала скорую помощь, но мне сказали:

«Таких стареньких не берут, в диспансере вам откажут. В больницу берут только тех, за кем некому ухаживать, либо молодых».

Я задумалась о спецлечении в доме престарелых. Для мамы сейчас мы чужие, а значит, она не будет чувствовать себя брошенной. Оказалось, что в муниципальный дом престарелых практически не попасть – это очень длительная, сложная процедура через суд и с большим риском отказа. А качественные платные приюты имеют цену от 60 тысяч в месяц, к тому же лекарства в указанную сумму не входят. В результате фактически люди с деменцией сегодня не получают никакого лечения, кроме снотворных. Финансово мы не потянем хороший дом престарелых, и нам остается лишь все чаще и чаще вызывать скорую помощь.

Кроме того, мама часто отказывается пить лекарства, ведь она нас не знает и не доверяет. А когда пропускает прием таблеток, то ухудшается работа сердца, и я опять вызываю скорую помощь. В больницу с гипертонией ее тоже не берут. Ведь там ее состояние осложнится деменцией – в последний раз в больнице ее привязывали к кровати. Теперь скорая помощь сбивает ей экстренно высокое давление, врачи еще раз говорят пить таблетки и уезжают».