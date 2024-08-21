От слабости до выпадения волос: терапевт перечислил симптомы анемии

По оценкам ВОЗ, во всем мире анемией страдают 40 процентов детей в возрасте 6–59 месяцев, 37 процентов беременных женщин и 30 процентов женщин в возрасте 15–49 лет. Что такое анемия и какие еще симптомы на нее указывают, «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта тверского филиала сети «Клиника Фомина» Ольги Сухаревой.

© Вечерняя Москва

Анемия — это уменьшение содержания гемоглобина и снижение количества эритроцитов в единице объема крови, приводящее к нарушению снабжения тканей кислородом, из-за чего развивается гипоксия, рассказала специалист.

«Вне зависимости от причины анемии обязательное условие — снижение гемоглобина: ниже 120 г/л для женщин, ниже 130 г/л для мужчин», — подчеркнула терапевт.

По ее словам, самый распространенный вид анемии — железодефицитная. Это приобретенное заболевание, обусловленное дефицитом железа в крови, в костном мозге, в тканях. На нее приходится 80 процентов всех анемий.

«Это состояние приводит к нарушению синтеза гемоглобина, уменьшению размера эритроцитов и к кислородному голоданию органов и тканей, — пояснила врач. — По последним данным, больше 1/3 населения Земли имеют железодефицитную анемию. Особенно этому состоянию подвержены подростки 15–19 лет из-за активного роста и беременные женщины. Также наиболее частая причина ее возникновения у женщин — это обильные менструации».

К симптомам заболевания относятся:

Слабость;

Недомогание;

Апатия;

Выпадение волос;

Мелькание «мушек» перед глазами;

Синдром беспокойных ног.

«При появлении таких жалоб нужно обратиться к терапевту, — посоветовала специалист. — Доктор оценит обмен железа и назначит лечение».

К другим видам приобретенных анемий относят B12-дефицитную и фолиеводефицитную анемию, продолжила терапевт. Они встречаются гораздо реже и, как правило, связаны с нарушением всасывания микроэлементов и витаминов в желудке либо на уровне тонкой кишки.

«Симптомы будут аналогичные, но при дефиците витамина B12 подключается еще такая неврологическая жалоба, как шаткость походки и головокружение, — уточнила врач. — Отличить эти два состояния от дефицита железа помогут показатели MCV и MCH в общем анализе крови, а также низкие уровни данных витаминов. Если при дефиците железа они будут низкими, то при B12-дефицитной анемии они, наоборот, повышаются».

Дефицит железа стал неотъемлемой частью жизни современных женщин. По статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждая пятая женщина страдает железодефицитной анемией, не говоря уже о том, что более 50 процентов всех причин снижения гемоглобина занимает именно дефицит железа. Подробнее о симптомах дефицита железа у женщин в беседе с «ВМ» рассказал врач-гематолог Тимур Бурков.