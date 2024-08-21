Нарколог дал совет, как помочь расстаться с наркозависимостью

Наркозависимого нельзя насильно отправить лечиться, заявил NEWS.ru психиатр-нарколог Центра «Бехтерев» Олег Гончаров. По его словам, у такого человека можно сформировать мотивацию на отказ от запрещенных веществ и это задача близких, на это может уйти много времени.

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"Вы не сможете человека ни юридически, ни как-то еще отправить принудительно лечиться от наркозависимости. И самое главное — это бессмысленно с медицинской и психологической точки зрения. Так что, первое, что нужно сделать, — сформировать мотивацию на отказ от запрещенных веществ. Иногда на это уходит достаточно много времени", — заявил он.

Врач добавил, что первый этап лечения — это, как правило, период отвыкания от наркотика. Человеку необходимо пройти через синдром лишения. Это довольно болезненное состояние, оно неприятное у всех наркотиков, у каких-то очень неприятное.

"Советую делать это в стационаре, но далее также необходимо отправить человека на курс реабилитации, она может продолжаться от нескольких месяцев до нескольких лет", — резюмировал он.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что пропаганда наркотиков способствует их распространению. По его словам, сегодня количество наркозависимых в стране — около 6 млн человек.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.