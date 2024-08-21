Как избежать пищевого отравления

Благодаря появлению морозильников, электрических духовок и холодильников, развитию сельского хозяйства, пастеризации, микробной теории болезней множество людей по всему миру имеют доступ к безопасной для здоровья еде. Несмотря на это, пищевые заболевания всё ещё встречаются: ежегодно с ними сталкивается каждый седьмой житель США.

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К загрязнению пищи могут привести её неправильное приготовление и хранение, недостаточный разогрев, отсутствие гигиены рук, антисанитария. Многие пищевые болезни вызываются этими причинами.

Заражение продуктов может произойти и во время роста сельскохозяйственных культур, животноводства и производственных процедур. Это связано с непредвиденными ситуациями, ошибками на фермах и фабриках.

Среди обычных симптомов пищевых заболеваний выделяют расстройство желудка, тошноту, рвоту, диарею, усталость и лихорадку. В тяжёлых случаях людям требуется госпитализация, они могут даже умереть. Наиболее восприимчивы к таким болезням беременные женщины, пожилые люди, люди с ослабленным иммунитетом и маленькие дети.

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Пищевые заболевания могут быть вызваны кишечной палочкой, сальмонеллой, листерией. Встречается и норовирус — род очень заразных вирусов, которые могут вызывать тошноту, рвоту, диарею и боли в животе. Эти признаки возникают уже спустя 12−48 часов после заражения, длятся они обычно 1−3 дня.

Основной способ профилактики заражения пищевыми инфекциями довольно прост. Нужно мыть руки тёплой водой с мылом перед подготовкой, приготовлением и употреблением пищи. Также руки мыть необходимо после туалета, уборки собачьих экскрементов или смены подгузников. Не забывайте тщательно очищать поверхности для приготовления пищи, столовые приборы и разделочные доски после контакта с сырым мясом.

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