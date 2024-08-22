Эксперт рассказал, как выявить рак легких на начальной стадии

Симптомы онкологии легких не проявляются на ранних стадиях, рак можно выявить только при профобследовании, рассказал заведующий отделением торакальной онкологии № 1 Московского областного онкодиспансера Сергей Тараров.

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"Ежегодно в Московский областной онкологический диспансер поступает более 1 тыс. пациентов с раком легких. Проблема в том, что на начальной стадии у злокачественных опухолей легких нет никаких симптомов. Выявить их можно только при профилактическом обследовании. Поэтому необходимо отказаться от курения, чаще бывать на свежем воздухе, вести активный образ жизни, заниматься спортом, контролировать уровень стресса и психологических нагрузок", - приводит слова Тарарова пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

В пресс-службе отметили, что рак легких занимает одно из лидирующих мест среди онкологических заболеваний по распространенности и смертности. При отсутствии должного лечения опухолевый процесс может распространиться за пределы легкого, поражая другие органы.

Специалисты Московского областного онкологического диспансера напомнили, что выявление заболевания на ранней стадии эффективнее поддается лечению, поэтому необходимо регулярно проходить профосмотры и диспансеризацию.