Психиатр рассказал о бесконтрольном выписывании рецептов на антидепрессанты

Препараты рекомендуют специалисты, не имеющие «должной квалификации», — в частности, терапевты и неврологи.

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В погоне за «модой» россияне нередко занимаются самолечением, сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» генеральный директор Научного центра персонализированной медицины Надежда Соловьёва.

«На сегодняшний день в РФ, и не только в России, во многих странах существует проблема самолечения. Антидепрессанты активно достаточно рекламировались и в Cosmopolitan, ещё в каких-то журналах популярных. Мы наблюдаем моду среди молодых людей, что модно принимать тот или иной антидепрессант. И начинается какое-то самолечение. Вопрос доступности препаратов — да, они рецептурные, но иногда аптеки продают и без рецепта. К нам на приём приходят пациенты, которые покупали, совершенно не имея на руках рецепта. И на сегодняшний день антидепрессанты активно выписывают неврологи, терапевты. То есть люди, которые не имеют, на мой взгляд, должной квалификации».

Ранее психиатр объяснил рост продаж антидепрессантов в России разочарованием в психологах. Стало больше людей, осознающих важность фармакотерапии. Некоторые сограждане относятся к консультативным услугам с подозрением. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил Владимир Менделевич.