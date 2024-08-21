Врач перечислил популярные мифы о раке легкого

Специалист Центра амбулаторной онкологической помощи больницы № 1 Наталья Дмитриева опровергла наиболее распространенные заблуждения о раке легкого.

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Очень многие граждане считают, что рак легких грозит только курильщикам, хотя это совсем не так. Не только курение провоцирует развитие заболевания, на него может повлиять работа на вредном производстве, длительное воздействие на органы дыхания радона, хронические недуги и т. д.

Второй миф – после поставленного диагноза «рак» уже нет смысла отказываться от курения. На самом деле те пациенты, которые бросили вредную привычку, имеют больше шансов на выздоровление и благоприятный прогноз. При отказе от курения снижается и риск рецидива.

Также специалист опровергла миф о том, что рак можно выявить на ранних стадиях. Онкология легких, например, чаще всего протекает бессимптомно. Если вы стали замечать, что у вас появилась одышка, кашель, боли за грудиной и кровохарканье, немедленно обратитесь в медучреждение для прохождения обследования.

Одно из главных заблуждений – думать, будто этот вид рака неизлечим. При своевременном выявлении заболевания и хорошем лечении в более чем 60% случаев специалисты дают благоприятный прогноз.