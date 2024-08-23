Вирусолог перечислил первые признаки оспы обезьян

Сыпь и пустулы являются первыми характерными признаками оспы обезьян, предупредил руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов. В разговоре с NEWS.ru специалист подчеркнул, что эти симптомы должны насторожить любого. Кроме того, по его словам, могут быть и стандартные симптомы заболевания: высокая температура, ломота в мышцах и костях.

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"На определенном этапе заболевания оспа обезьян имеет характерные формы. Для обычных вирусов характерны высокая температура, ломота в мышцах, костях. В случае с оспой обезьян появляется сыпь, а потом пустулы. Это очень характерный признак, который всех будет настораживать. Настороженность и должна быть в период распространения заболевания", — пояснил вирусолог.

Ранее Чепурнов предупредил, что нельзя исключать вероятность распространения оспы обезьян в России. Специалист предположил, что заходы инфекции в страну уже были. Он отметил, что сейчас довольно большое количество людей заразились оспой обезьян в Конго.

Врач и телеведущий Александр Мясников ранее заявил, что россиянам пока не нужно переживать из-за эпидемии оспы обезьян (mpox), в связи с которой Всемирная организация здравоохранения объявила ЧС в области медицины. По его словам, мутировавший вирус, который является возбудителем данного заболевания, не покинул Африку.