Терапевт назвал распространенную ошибку при лечении диареи

Главный врач ГБУЗ МО «Детский клинический центр», доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко и врач-терапевт Эльвира Фесенко назвали в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» распространенную ошибку, которую совершают россияне при лечении диареи. Выпуск с рекомендациями специалиста доступен на платформе «Смотрим».

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Шаповаленко заявила, что многие ошибочно принимают экстренные лекарства, останавливающие диарею.

«Интоксикация остается. Мы просто прекращаем бесконечный жидкий стул. Но токсины начинают всасываться в кровь через стенку кишечника, и, к сожалению, мы делаем для организма еще хуже», — объяснила врач.

Фесенко назвала бездумным и опасным прием таких препаратов от расстройства кишечника. По ее словам, они могут спровоцировать запор, что в итоге только ухудшит состояние человека с диареей.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева развеяла миф о пользе активированного угля. Она заявила, что препарат не помогает при диарее. Для того чтобы он был эффективным, отметила врач, человеку нужно выпить 200 таблеток этого лекарства.