Головная боль: семь причин срочно обратиться к врачу

Невролог Мартынов: частые головные боли могут быть признаком начинающейся гипертонии. С головной болью сталкиваются многие, но чаще всего её списывают на недосып, усталость или перенапряжение. Но порой причины, вызывающие болезненные ощущения, могут быть серьезнее. Важно не пропустить этот момент и во время обратиться к врачу, чтобы не допустить осложнений.

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Почему болит голова

Как рассказал РИА «Новости» врач-невролог Владимир Мартынов, частые головные боли могут говорить о:

Хронической мигрени,

Стрессе или усталости,

Напряжении мышц и плеч,

Воспалении носовых пазух (если болит вокруг лба и глаз),

Гипертонии (особенно, если она не контролируется),

Проблемах со зрением (после длительной нагрузки),

Гормональных изменениях (у женщин во время беременности, менструального цикла и менопаузы).

Он отметил, что если голова болит чаще пяти раз в месяц, то стоит обратиться к неврологу. Он поможет выявить причину.

Головная боль после сна

Ранее «Секрет» рассказал, что после пробуждения голова может болеть не только от похмелья. Невролог Зиярат Исакова объяснила, что причиной этого может быть:

обезвоживание,

апноэ,

неправильное положение тела.