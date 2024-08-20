Головная боль: семь причин срочно обратиться к врачу

Часто болит голова? Вот 7 причин не игнорировать эту боль
Невролог Мартынов: частые головные боли могут быть признаком начинающейся гипертонии. С головной болью сталкиваются многие, но чаще всего её списывают на недосып, усталость или перенапряжение. Но порой причины, вызывающие болезненные ощущения, могут быть серьезнее. Важно не пропустить этот момент и во время обратиться к врачу, чтобы не допустить осложнений.
Почему болит голова
Как рассказал РИА «Новости» врач-невролог Владимир Мартынов, частые головные боли могут говорить о:
- Хронической мигрени,
- Стрессе или усталости,
- Напряжении мышц и плеч,
- Воспалении носовых пазух (если болит вокруг лба и глаз),
- Гипертонии (особенно, если она не контролируется),
- Проблемах со зрением (после длительной нагрузки),
- Гормональных изменениях (у женщин во время беременности, менструального цикла и менопаузы).
Он отметил, что если голова болит чаще пяти раз в месяц, то стоит обратиться к неврологу. Он поможет выявить причину.
Головная боль после сна
Ранее «Секрет» рассказал, что после пробуждения голова может болеть не только от похмелья. Невролог Зиярат Исакова объяснила, что причиной этого может быть:
обезвоживание,
апноэ,
неправильное положение тела.