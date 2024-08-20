Эксперт рассказал о связи высокого IQ с аутизмом

Люди с чрезмерно развитым интеллектом, в частности, могут страдать синдромом саванта. При этом недуге выдающиеся способности в определённой сфере контрастируют с общей личностной недоразвитостью. Отклонением считается показатель от 110 пунктов.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил научный журналист, главред портала «Нейроновости» Алексей Паевский.

«IQ помогает решать какие-то нестандартные вещи. С высоким IQ вы получите лучше работу, более оплачиваемую работу, интеллектуальную. Люди с высоким айкью чаще ведут ночной образ жизни, потому что у них ненормированный рабочий день, они могут позволить себе спать до 12 часов.Средний человек имеет IQ 100-110, если у человека IQ 140, то это ненормально. С одной стороны, это очень хороший интеллект, очень сильный, при этом он может коррелировать с расстройством аутистического спектра. Человек болен, но при этом у него очень высокий айкью — это синдром саванта».

Ранее учёные назвали признаки высокого уровня IQ. На это могут указывать такие неочевидные признаки, как любовь к чтению, беспорядок, разговоры с самим собой и ночной образ жизни. Об этом пишет издание Daily Mail. Специалисты связывают это с нестандартным мышлением, развитой памятью и способностью к концентрации. Также отмечается, что высоким IQ чаще обладают мечтатели и интроверты.