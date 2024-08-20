Перечислены основные причины сердечного приступа

Наличие холестериновых бляшек в сосудах, стрессы, переживания, высокое давление, сахарный диабет, а также генетика могут быть причинами сердечного приступа.

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"Под сердечным приступом мы понимаем ишемическую болезнь сердца, приступ, который далее может перейти в инфаркт миокарда. Самая главная причина – это атеросклеротические бляшки, которые есть в сосудах… Бывает, что бляшек нет, но сосуд спазмируется. Чаще всего это происходит на фоне стрессов, переживаний, чаще у женщин", - рассказала РИА Новости врач-кардиолог Юлия Маршинцева.

Врач отметила, что если в течение 12 часов после сердечного приступа пациент поступает в стационар, то ему быстро ставят стент (каркас, который устанавливают в место сужения сосуда) и сердечная мышца не отмирает, а возвращается к нормальной работе.

По словам Маршинцевой, еще одним фактором, увеличивающим риск сердечного приступа и развития инфаркта, является высокое давление, гипертония. Кроме того, повышенное давление опасно и при развитии инсульта головного мозга.

"Одна из причин гипертонии – это избыточный лишний вес. На каждый лишний килограмм давление в норме повышается на 1 миллиметр ртутного столба… Развитие гипертонии имеет генетический характер, но также может и возникнуть вне генетики, поэтому лишний вес, курение, гиподинамия, сахарный диабет – все это факторы, которые увеличивают давление. Сахарный диабет второго типа усугубляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний на 50%. Он обычно возникает с возрастом", - добавила врач.

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