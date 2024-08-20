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Врач раскрыла неожиданную опасность остановок дыхания во сне

Апноэ во сне — случайные кратковременные остановки дыхания во время ночного отдыха — существенно повышают риск отслоения сетчатки, предупредила офтальмолог, врач высшей категории Альфия Бедрединова. Неожиданную опасность остановок дыхания она раскрыла «Газете.Ru».

Врач раскрыла неожиданную опасность остановок дыхания во сне
© globallookpress.com

Бедрединова со ссылкой на научные исследования заявила, что одним из провокаторов отслоения сетчатки является повышение уровня гормонов-кортикостероидов в крови. Это может произойти как на фоне приема стероидных гормонов, так и при сильном стрессе или беременности.

«В группе риска пациенты с синдромом обструктивного апноэ сна: у них повышен уровень катехоламинов и кортизола в крови», — отметила врач.

Она добавила, что у людей с плохим качеством сна отслоение сетчатки встречается в 2-2,5 раза чаще.

Также, по словам офтальмолога, спровоцировать это заболевание могут и психосоматические факторы, в частности, сильный стресс и тревожность. Кроме того, отслоение сетчатки может стать осложнением таких хронических заболеваний, как туберкулез, вирусные инфекции, интоксикации и аллергия.

Ранее офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова предупредила людей, носящих контактные линзы, о риске потерять зрение. К подобным последствиям, по ее словам, может привести несоблюдение правил ношения линз.

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