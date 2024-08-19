Рак толстой кишки помолодел. Об этом сообщил онколог Кливлендского специализированного центра Сунил Камат. По словам специалиста, если ранее диагноз ставили людям старше 50 лет, то сегодня среди пациентов нередко встречаются молодые люди в возрасте чуть старше 20 лет.

Причина тревожной тенденции в диете, которой придерживаются больные, уточнил врач в разговоре с Daily Mail.

Так, у молодых пациентов наблюдается высокий уровень метаболитов. Он образуется при переваривании аминокислоты аргинин и белка из мяса. Они питают раковые клетки и запускают их активных рост. Вследствие у человека развивается рак.

Поэтому Камат уверен, что основная причина, по которой рак молодеет, это неправильное питание и малоподвижный образ жизни.

Так, продуктами, которые вызывают рак толстой кишки, назвали фастфуд, сладости, а также продукты, прошедшие ультраобработку. Помимо прочего, вредны мяса баранины, свинины и говядины.

Что касается жареного и фастфуда, они содержат жир, вызывая хроническое воспаление в организме. Кроме того, известно, что в них есть канцерогены.

Выпечка тоже относится к продуктам, которые стоит ограничить. Молоко и молочные продукты, которые богаты насыщенными жирами, негативно сказываются на здоровье из-за способности вызвать повышения холестерина в крови. Кроме того, известно, что они вызывают не только рак кишечника, но и колоректальный рак.

Также в список продуктов, которые надо убрать из рациона, онкологи включили алкоголь, который нарушает баланс кишечных бактерий.

Ранее врачи назвали симптомы рака толстой кишки и причины развития колоректального рака.

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