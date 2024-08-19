Врач призвал отказаться от советских диет

Советская система лечебных диет (столов) устарела, она не помогает избавляться от заболеваний и снижает качество жизни. Об этом «Газете.Ru» рассказали врач-гастроэнтеролог клиник DocDeti и DocMed Ольга Горячева и нутрициолог клиники DocDeti Елена Давыдова.

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«Строгих рекомендаций по питанию нет даже при таких серьезных болезнях, как воспалительные заболевания кишечника, язвенные болезни желудка и 12-ти перстной кишки, болезни поджелудочной железы. Несмотря на это, все еще в назначениях врачей можно встретить номерные столы (лечебные диеты по Певзнеру с нумерацией). Это устаревший подход, который однозначно не повышает качество жизни пациента», — объяснила Горячева.

Лечебные диеты были разработаны советским ученым Певзнером в 1920 году. Каждая из 15 диет называется столом, имеет свой номер и применяется для лечения определенного заболевания. Однако с начала XX века появились новые исследования, которые изменили представления о питании и здоровье.

«Многие лечебные столы предлагают ограниченный набор продуктов и блюд, что может приводить к дефициту питательных веществ. Строгость и фиксированные ограничения диет по Певзнеру не учитывают изменяющиеся потребности организма, таких как физическая активность, возраст, и культурные особенности. Это может привести к сложностям соблюдения диеты и ухудшению качества жизни пациента», — рассказала Давыдова.

Чтобы лечение было эффективным, важно ориентироваться на современные рекомендации по питанию, подчеркнула Давыдова. Они основаны на научных данных и учитывают индивидуальные потребности пациента, особенности метаболизма, сопутствующие заболевания и личные предпочтения.