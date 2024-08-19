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Раскрыто, как по пальцам определить наличие рака

Существует один симптом рака лёгких, на который люди часто не обращают внимания. Однако он указывает на онкологию.

Как по пальцам определить наличие рака
©  Ferra.ru

Рак лёгких — основная причина смерти от онкологических болезней у мужчин и женщин. Коэффициент выживаемости при этом виде рака низкий.

Курение приводит к развитию рака лёгких, но это заболевание может появиться и у тех, кто никогда не курил. Факторы риска развития этой болезни — это также пассивное курение, радиоактивные газы и загрязнения.

© HerZindagi

Часто рак лёгких, лёгочный фиброз, муковисцидоз сопровождаются одним признаком. Это симптом барабанных палочек. В этом случае концевые фаланги пальцев утолщаются, деформируются ногтевые пластины. В результате ноготь становится округлой формы, выгибается. Но этот симптом может возникнуть и у здорового человека.

Фонд по борьбе с раком лёгких Roy Castle Lung Cancer Foundation утверждает, что симптом барабанных палочек проявляется у 35% людей с немелкоклеточным раком лёгких и у 4% людей с мелкоклеточным раком лёгких.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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