Врач высказалась о безвредности щелканья суставами

Врач лечебной физкультуры медицинской компании «СберЗдоровье» Римма Данилова высказалась о безвредности щёлканья суставами.

«Распространено мнение, что намеренно хрустеть суставами опасно, потому что это может вызывать различные заболевания опорно-двигательного аппарата, например артрит и остеоартроз», — заявила эксперт в беседе с URA.RU.

По словам специалиста, это не соответствует действительности, так как исследования не выявили связи между хрустом в суставах и частотой возникновения этих заболеваний.

Врач рекомендовала для исключения напряжения капсульного аппарата суставов избегать длительного пребывания в неудобных позах при физической нагрузке.

Также Данилова посоветовала проходить плановый медицинский осмотр.

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