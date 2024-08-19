Врач предупредила о еще одном вреде алкоголя

Как объясняет Санторо, этиловый спирт оказывает на сосуды двойственное воздействие. Сначала он расширяет сосуды, временно улучшая кровообращение, однако затем вызывает их сужение, что нарушает кровоснабжение тканей и органов. В результате этого глаза начинают испытывать дефицит кислорода. Роговица начинает извлекать кислород из слёзной жидкости, что приводит к её быстрой высушиваемости, образованию микротрещин на поверхности глаза и повышенному риску инфекций.

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Санторо также отмечает связь между алкогольным потреблением и развитием катаракты. Это заболевание, при котором хрусталик мутнеет, что приводит к потере прозрачности и, со временем, к снижению зрения. Исследования показывают, что катаракта чаще встречается у людей, злоупотребляющих спиртным, а у женщин, употребляющих алкоголь, также увеличивается риск рождения детей с врождённой катарактой. Этиловый спирт окисляет белки хрусталика, что ускоряет его помутнение.

Алкоголь также оказывает негативное влияние на результаты операций по удалению катаракты, замедляя восстановление тканей и снижая эффективность лечения. Он нарушает кровоснабжение глазного яблока, особенно сетчатки и зрительного нерва, что может привести к атрофии зрительного нерва. Это проявляется в снижении остроты зрения, сужении полей зрения и нарушении светового восприятия.

Кроме того, употребление алкоголя повышает риск травм глаз, так как выпившие люди чаще становятся участниками несчастных случаев и конфликтов, что может привести к повреждениям и даже потере зрения.

Санторо также подчеркивает, что последствия зависят не только от количества алкоголя, но и от его качества. Суррогатный или контрафактный алкоголь, содержащий метиловый спирт, может вызвать мгновенное и необратимое поражение зрительного нерва, приводящее к слепоте, отметила специалист изданию «Секрет фирмы».

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