Врачи спасли мужчину с гигантским камнем в мочевом пузыре

Врачи Балашихинской больницы прооперировали 72-летнего мужчину с гигантским камнем в мочевом пузыре. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

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По словам урологов, пациент несколько лет страдал мочекаменной болезнью и терпел боли внизу живота, а также ложные позывы к мочеиспусканию, которые беспокоили его каждый десять минут. При обследовании специалисты нашли в его мочевом пузыре камень длиной 10 сантиметров.

«Вместе с врачом-урологом Алексеем Толмачевым мы извлекли из мочевого пузыря конкремент - камень такого гигантского размера впервые встретился в моей 45-летней врачебной практике. Операция выполнялась под спинальной анестезией и заняла 30 минут», — рассказал врач-уролог Александр Любимов.

Медик подчеркнул, что вмешательство заняло очень мало времени, что не сравнится со временем, которое пациент терпел боли.

Пенсионера уже выписали из стационара, его состояние улучшилось.

Ранее в больнице Петербурга врачи выкачали из пациента почти девять литров мочи.