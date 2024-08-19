Доктор объяснил разницу теплового и солнечного ударов

Врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Серёжина рассказала об отличиях теплового и солнечного ударов.

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Солнечный удар возникает от прямого воздействия солнечных лучей, а тепловой удар — от перегрева тела и может произойти даже в тени, в душном помещении или при чрезмерной физической активности, заявила эксперт в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, при солнечном ударе появляются жажда, слабость, головокружение, тошнота.

Тепловой удар характеризуется повышением температуры, спутанностью сознания, возбуждением, невнятной речью, раздражительностью, бредом, судорогами.

«Чтобы избежать теплового и солнечного ударов, важно соблюдать несколько простых правил. Избегайте прямых солнечных лучей, носите светлую, лёгкую одежду и головной убор, пейте много воды, не занимайтесь активным спортом при температуре выше +25 °С, ограничьте потребление плотной пищи и алкоголя, отдавая предпочтение кисломолочным продуктам и овощам», — заключила врач.

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