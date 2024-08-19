Врачи рассказали о рисках поздней беременности

С возрастом риски для здоровья женщины при вынашивании ребенка растут. Об этом рассказали репродуктологи Владимир Литвинов и Виктор Владимиров.

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Владимир Литвинов напомнил о гинекологических заболеваниях, которые сказываются на течении беременности, — миоме матки, эндометриозе, нарушениях цикла, хронических воспалительных процессах и перенесенных операциях на яичниках. Все это несет дополнительные риски при вынашивании ребенка.

Также в этом возрасте вероятны повышенное давление, артериальная гипертензия, заболевания щитовидной железы.

Владимиров добавил, что каждый случай индивидуален. Но усугубляет проблему использование донорских яйцеклеток.

— Все риски, которые могут быть при беременности, — преждевременные роды, повышение давления, белок в моче, — у женщин старше 50 будут увеличены, — отметил он в комментарии 360.ru.

При подозрениях на беременность женщины первым делом покупают тесты на беременность. Сегодня на витринах аптек есть различные вариации — от самых примитивных и дешевых до дорогих электронных. Какому виду отдать предпочтение — в материале «Вечерней Москвы».