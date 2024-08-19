Фармаколог предупредил об опасности длительного приема обезболивающих

У нестероидных противовоспалительных есть «широкий спектр» побочных эффектов, которые могут привести к проблемам с печенью и почками.

Также вероятно возникновение эрозий желудка.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» заведующий отделением клинической фармакологии ГКБ №52 Сергей Андреев отметил, что принимать такие лекарства допустимо не чаще одного раза в неделю.

«Человек знает, что у него хорошо работает таблетка нестероидного противовоспалительного препарата [например, аспирин, ибупрофен и т.д. — прим. ГМ], и ситуационно он это раз в месяц принял при отсутствии других особенностей организма. Это, скорее, не приведёт к негативным последствиям. Если это происходит не раз в месяц и не раз в неделю, если это происходит на ежедневной основе, то, во-первых, нестероидные противовоспалительные препараты обладают достаточно широким спектром нежелательных побочных реакций. В первую очередь это эрозивно-язвенные поражения желудочно-кишечного тракта. Есть целая патология НПВП-ассоциированная гастропатия, НПВП-ассоциированные кровотечения. Это проблемы с почками, лекарственные нефриты — большая проблема в нефрологии, — и это проблемы с печенью. Причём в разные времена разные препараты обвиняли в повреждении печени, но и парацетамол, и нестероидные противовоспалительные препараты могут приводить к повреждениям печени или усугублять повреждение печени, если оно уже есть до этого. Плохо они взаимодействуют с препаратами, которые тоже влияют на те же самые органы».

Андреев не рекомендовал принимать два нестероидных противовоспалительных препарата одновременно. Также, по словам специалиста, не следует совмещать НПВП с лекарствами от сердечно-сосудистых заболеваний и для снижения давления.

Ранее фармаколог предупредил об опасности приёма противодиабетических препаратов без назначения. Такие лекарства, часто рекламируемые знаменитостями как средство для похудения, способны препятствовать нормальному прохождению пищи. Это может привести к нарушению перистальтики желудка и обмена витаминов и минералов.