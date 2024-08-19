Ученые предупредили о риске возникновения рака из-за горячего чая

Научные данные показывают, что в некоторых случаях чай может в два раза увеличить риск возникновения рака. Например, если пить его в очень горячем виде.

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По словам экспертов, употребление чая, температура которого выше 60 градусов Цельсия, повышает вероятность развития рака пищевода. Об этом говорится в докладе, опубликованном в International Journal of Cancer. В ходе этого исследования специалисты изучили данные более чем 500 тысяч людей.

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Результаты исследования показали, что те, кто каждый день употреблял менее 700 мл горячего чая (его температура составляла выше 60 градусов Цельсия), имели почти два раза больше шансов на развитие рака пищевода. В частности, этот риск увеличивался на 90% по сравнению с теми, кто пил 700 мл или более чая с температурой менее 60 градусов Цельсия.

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