Перечислены способы снизить кровяное давление без лекарств

По всему миру от гипертонии страдает множество людей. В Великобритании это примерно треть всего населения. Исследования показывают, что некоторые изменения образа жизни помогают бороться с повышенным давлением лучше, чем лекарства.

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Научная работа, опубликованная в European Journal of Preventive Cardiology, продемонстрировала, что снизить давление можно и благодаря определённым изменениям образа жизни. Связано это с физической активностью и несколькими видами упражнений.

По мнению учёных из Оксфордского университета и других учреждений, наиболее эффективные виды активности при повышенном давлении — это бег, ходьба, велосипед, плавание.

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Снизить кровяное давление можно и за счёт правильного питания. Для этого нужно употреблять меньше соли, алкоголя, кофеина. Точно так же работает отказ от курения.

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