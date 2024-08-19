Из-за каких болезней могут появиться круги под глазами

Синяки под глазами – деталь, на которую многие обращают внимание. Чаще всего появление синяков связывают с усталостью и недосыпом. Но они могут возникнуть и по другим причинам, рассказала изданию «Вести Подмосковья» поясняет руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL компании «Медскан» Ольга Малиновская.

© Вести Подмосковья

В некоторых случаях темные круги под глазами – врожденная особенность расположения сосудов, не связанная ни с какой патологией. Указывать на это может такой факт, если такая же проблема есть у других членов семьи, отмечает специалист. Если ни у кого из родственников такого признака нет, то, скорее всего, причина появления этого симптома – особенности образа жизни и состояния здоровья. И хотя замаскировать круги под глазами с помощью косметических средств не сложно, лучше не игнорировать их возникновение, а разобраться в ситуации, посоветовала Малиновская.

Различают две основных разновидности синяков под глазами. Одни имеют коричневатый оттенок, они вызваны усилением пигментации, другие отдают в синеву и связаны с сосудистыми причинами. Усталость и недосып действительно могут делать круги под глазами более заметными. Это связано с тем, что кожа при переутомлении становится более бледной, и кровеносные сосуды, находящиеся под ней, становятся более заметными.

Влиять на выраженность синяков также могут стресс, беременность, длительное нахождение под солнечными лучами. Кроме того, как правило синяки под глазами могут становиться темнее и заметнее с возрастом.

«Еще одна причина, о которой могут свидетельствовать круги под глазами – проблемы с почками. Нарушение работы этого органа часто приводит к задержке жидкости и избыточной отечности. С одной стороны, круги под глазами могут стать более заметны из-за небольшой отечности лица. С другой стороны, неполадки с почками, в том числе воспалительные заболевания – влияют на уровень пигментации, усиливая ее, и также могут провоцировать развитие анемии», - рассказала Ольга Малиновская.

При поиске причин внезапного появления кругов под глазами врач назначит ряд анализов и обследований, в том числе и те исследования, которые помогут оценить функцию почек. Также появление кругов может быть связано с анемией, нарушениями работы щитовидной железы, другими гормональными нарушениями, проблемами с печенью и даже с приемом некоторых лекарств. Виноватыми в их возникновении могут оказаться и гормональные контрацептивы.