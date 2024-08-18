С какими отеками нельзя бороться дома

Если человек замечает отеки после соленой пищи, можно попробовать справиться с ними с помощью диеты и физической активности. При отеке из-за укусов насекомых можно принять антигистаминный препарат. В остальных случаях лучше обратиться к врачу, так как отеки могут быть признаком сердечной недостаточности или тромбоза вен. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт, кардиолог сети медицинских центров «Неболит» Елена Быстрова.

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«Кардиальные отеки, связанные с сердечной недостаточностью, обычно начинают проявляться в области голеностопов и стоп, сопровождаются одышкой при обычных нагрузках. Если не лечить это состояние, отеки могут перейти в асцит (увеличение объема живота) и анасарку (генерализованный отек всего тела)», — предупредила Быстрова.

Отеки голеней также могут быть связаны с тромбозом глубоких вен нижних конечностей. Срочно обратиться к врачу нужно при восходящем тромбофлебите, который проявляется внезапным односторонним отеком голеней с красной «дорожкой» вверх. Односторонние отеки возможны при воспалении в суставах или сухожилиях.

«Отеки лица часто появляются при ангионевротическом отеке, патологии зубов, щитовидной железы. Периорбитальные отеки (в области глаз) могут быть связаны с заболеванием почек, а односторонние — с патологиями околоушной железы», — добавила врач.

Ранее врач рассказал, что два анализа помогут исключить проблемы с почками при отеках.