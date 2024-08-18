Врач-генетик объяснила, стоит ли составлять рацион по группе крови

Врач-генетик, эксперт Роспотребнадзора Вероника Попова рассказала: представление о том, что у всех людей разные потребности в питании в зависимости от группы крови, представил в 1996 году врач-натуропат Питер Д'Адамо. Он утверждал, что определенные продукты могут уменьшить воспаление, повысить уровень энергии, помочь похудеть и предотвратить заболевания. С тех пор было проведено множество исследований, но ни одно не выявило прямой связи между питанием в соответствии с группой крови и улучшением здоровья. Однако диета все же основана на здоровой пище и может быть эффективна для некоторых людей.

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Что же предлагает диета? Четыре основные группы крови классифицируются на основе двух антигенов - A и B. Они либо присутствуют, либо отсутствуют на поверхности эритроцитов. Основоположник диеты Д'Адамо утверждает, что эти антигены присутствуют и в других частях тела, включая пищеварительный тракт. Это заставляет потребляемые продукты химически реагировать с группой крови.

По его словам, у людей с разными группами крови различаются и кишечные бактерии. Д'Адамо заявляет, что по его исследованиям у первых людей была группа крови O (первая). Они были охотниками-собирателями, а значит, ели меньше углеводов и больше белка. А вот люди со второй (A) группой крови произошли от земледельцев, и им показана диета с большим количеством овощей. Люди с третьей (B) группой крови могут переваривать больше жира. Предположительно они произошли от кочевых племен, которые ели много мяса и молочных продуктов.

Д'Адамо призывает есть те продукты, которые были распространены в период эволюции.

Также основоположник диеты уверен, что каждая группа крови подвержена более высокому риску определенных заболеваний. Например, люди с первой группой крови могут быть более склонны к язве желудка. А у людей со второй группой крови чаще встречаются болезни сердца и диабет. И диета, совместимая с группой крови, поможет снизить шансы заболеть, говорит Д'Адамо.

Вероника Попова отметила, что большинство продуктов, предлагаемых для диеты по группе крови, полезны. Но такой рацион не учитывает личных вкусовых предпочтений. В частности, любитель мяса, имеющий вторую группу крови, не оценит рацион с множеством овощей. А у людей с непереносимостью лактозы могут возникнуть сложности с диетой для третьей группы, которая рекомендует молочные продукты.

А супругам и детям с разными группами крови будет трудно планировать семейное меню.

- Тип крови является лишь одним фактором, влияющим на здоровье. Генетическая предрасположенность, образ жизни и окружающая среда играют гораздо большую роль. Любые ограничения в пище могут привести к проблемам со здоровьем. Диеты по группам крови не имеют научного подтверждения, поэтому не следует считать их надежной основой диетического питания, - заключила врач-генетик.

А кардиолог Гаглошвили объяснил, от какой еды не стоит отказываться для здоровья сердца.