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Как справиться с обильным потоотделением своими силами? Врач дала 4 совета

Летом обычно сильно потеют все — а как иначе организму охладиться при жаркой погоде? Однако есть случаи, когда обильный пот выступает в любой ситуации, даже при совершенно комфортных условиях. Врач рассказала, почему возникает гипергидроз и как с ним можно работать.

Как справиться с обильным потоотделением своими силами
©  Секрет Фирмы

Что такое гипергидроз

Как рассказала терапевт и эндокринолог Анастасия Квасова, гипергидроз — это расстройство, при котором наблюдается повышенная потливость, причем как по всей поверхности тела, так и в определенных местах, например, подмышками, на ладонях и так далее.

Почему возникает гипергидроз

Причиной может стать:

  • проблемы с нервной системой;
  • проблемы с эндокринной системой
  • инфекционная болезнь;
  • хронические интоксикации (из-за алкоголя, курения или наркотиков);
  • игнорирование личной гигиены;
  • синтетическая одежда;
  • перегрев в теплой одежде;
  • стресс в моменте.

Повышенная потливость может быть признаком серьезного заболевания. Но в таком случае к ней добавляются следующие симптомы:

  • высокая температура;
  • сильная слабость;
  • быстрая утомляемость;
  • боль и судороги;
  • сильная жажда.

Как избавиться от гипергидроза

Специалистка рассказала «Вечерней Москве», как снизить потливость. Для этого стоит:

  • пересмотреть гардероб (сократить количество синтетики и выбирать одежду по погоде);
  • увлажнять и проветривать помещение;
  • нормализовать режим сна и отдыха;
  • перейти на легкую и легкоусвояемую пищу.

Вместе с врачами можно облегчить потоотделение:

  • вколов локально инъекции ботулотоксина;
  • нормализовав уровень витамина D;
  • используя антиперспиранты на основе спирта и солей алюминия.

Ранее дерматолог Угрюмова рассказывала, как избавиться от запаха пота. О лайфхаках можно узнать в этом материале.

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