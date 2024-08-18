Как справиться с обильным потоотделением своими силами? Врач дала 4 совета
Летом обычно сильно потеют все — а как иначе организму охладиться при жаркой погоде? Однако есть случаи, когда обильный пот выступает в любой ситуации, даже при совершенно комфортных условиях. Врач рассказала, почему возникает гипергидроз и как с ним можно работать.
Что такое гипергидроз
Как рассказала терапевт и эндокринолог Анастасия Квасова, гипергидроз — это расстройство, при котором наблюдается повышенная потливость, причем как по всей поверхности тела, так и в определенных местах, например, подмышками, на ладонях и так далее.
Почему возникает гипергидроз
Причиной может стать:
- проблемы с нервной системой;
- проблемы с эндокринной системой
- инфекционная болезнь;
- хронические интоксикации (из-за алкоголя, курения или наркотиков);
- игнорирование личной гигиены;
- синтетическая одежда;
- перегрев в теплой одежде;
- стресс в моменте.
Повышенная потливость может быть признаком серьезного заболевания. Но в таком случае к ней добавляются следующие симптомы:
- высокая температура;
- сильная слабость;
- быстрая утомляемость;
- боль и судороги;
- сильная жажда.
Как избавиться от гипергидроза
Специалистка рассказала «Вечерней Москве», как снизить потливость. Для этого стоит:
- пересмотреть гардероб (сократить количество синтетики и выбирать одежду по погоде);
- увлажнять и проветривать помещение;
- нормализовать режим сна и отдыха;
- перейти на легкую и легкоусвояемую пищу.
Вместе с врачами можно облегчить потоотделение:
- вколов локально инъекции ботулотоксина;
- нормализовав уровень витамина D;
- используя антиперспиранты на основе спирта и солей алюминия.
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