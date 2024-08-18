Как справиться с обильным потоотделением своими силами

Летом обычно сильно потеют все — а как иначе организму охладиться при жаркой погоде? Однако есть случаи, когда обильный пот выступает в любой ситуации, даже при совершенно комфортных условиях. Врач рассказала, почему возникает гипергидроз и как с ним можно работать.

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Что такое гипергидроз

Как рассказала терапевт и эндокринолог Анастасия Квасова, гипергидроз — это расстройство, при котором наблюдается повышенная потливость, причем как по всей поверхности тела, так и в определенных местах, например, подмышками, на ладонях и так далее.

Почему возникает гипергидроз

Причиной может стать:

проблемы с нервной системой;

проблемы с эндокринной системой

инфекционная болезнь;

хронические интоксикации (из-за алкоголя, курения или наркотиков);

игнорирование личной гигиены;

синтетическая одежда;

перегрев в теплой одежде;

стресс в моменте.

Повышенная потливость может быть признаком серьезного заболевания. Но в таком случае к ней добавляются следующие симптомы:

высокая температура;

сильная слабость;

быстрая утомляемость;

боль и судороги;

сильная жажда.

Как избавиться от гипергидроза

Специалистка рассказала «Вечерней Москве», как снизить потливость. Для этого стоит:

пересмотреть гардероб (сократить количество синтетики и выбирать одежду по погоде);

увлажнять и проветривать помещение;

нормализовать режим сна и отдыха;

перейти на легкую и легкоусвояемую пищу.

Вместе с врачами можно облегчить потоотделение:

вколов локально инъекции ботулотоксина;

нормализовав уровень витамина D;

используя антиперспиранты на основе спирта и солей алюминия.

Ранее дерматолог Угрюмова рассказывала, как избавиться от запаха пота. О лайфхаках можно узнать в этом материале.