В Китае нашли опасность в кожуре огурцов
Для анализа токсинов в продуктах питания специалисты использовали несколько инновационных методов. С их помощью удалось визуализировать распределение пестицидов в различных продуктах, включая огурцы, яблоки, креветки и рис. Результаты показали, что токсины, способные вызвать рак печени, проникали через кожицу продуктов так глубоко, что обычное мытье не устраняло их. Единственным эффективным способом защиты оказалась очистка кожуры.
Авторы исследования подчеркивают, что их работа открывает новые возможности для разработки наноструктур и использования целлюлозы в области пищевой безопасности.
Ранее ученые узнали, что разговоры с самим собой и любовь к беспорядку являются признаками высокого IQ. Также исследователи рассказали, в каком возрасте человек стареет быстрее всего.