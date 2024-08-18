В Китае нашли опасность в кожуре огурцов

Для анализа токсинов в продуктах питания специалисты использовали несколько инновационных методов. С их помощью удалось визуализировать распределение пестицидов в различных продуктах, включая огурцы, яблоки, креветки и рис. Результаты показали, что токсины, способные вызвать рак печени, проникали через кожицу продуктов так глубоко, что обычное мытье не устраняло их. Единственным эффективным способом защиты оказалась очистка кожуры.

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Авторы исследования подчеркивают, что их работа открывает новые возможности для разработки наноструктур и использования целлюлозы в области пищевой безопасности.

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