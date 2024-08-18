Женщина, победившая рак кишечника четвертой стадии, поделилась своим опытом и предупредила о ранних симптомах, которые не стоит игнорировать. Она выделила четыре признака, которые оказались ключевыми для постановки диагноза: боль в левой части живота и таза, усталость, позывы кишечника и потеря веса, сообщило издание Mirror. Как снизить риск развития рака — в материале URA.RU.

«Первым признаком была боль в левой части живота и таза <...> Во-вторых, для меня это была усталость. Третий: позывы кишечника и кровь в стуле. К четвертому отнесу отсутствие аппетита и необъяснимую потерю веса», — сообщила пациентка. Об этом она сообщила во время интервью изданию Mirror.

Профилактика рака: простые шаги для снижения риска

Здоровая пища, поддержка здорового веса и активности

Повышение потребления фруктов и овощей может существенно снизить риск развития определенных видов рака благодаря наличию в них витаминов, минералов и антиоксидантов. Регулярные физические упражнения помогают поддерживать здоровый вес и укреплять иммунную систему, что также является профилактикой рака.

Защита от солнца

Предотвращение рака кожи включает в себя использование солнцезащитного крема с SPF 30 или выше. Также можно носить защитную одежду для минимизации воздействия УФ-лучей и избегать соляриев.

Исключение табака, алкоголя и избегание рисков

Курение связано с множеством видов рака, и отказ от табачных изделий является одним из самых важных шагов в профилактике рака. Ограничение потребления алкоголя до минимума также может помочь уменьшить риск развития рака печени, груди и других органов. Стоит избегать и незащищенного секса или использования нестерильных игл, это может предотвратить инфекции, которые могут увеличить риск появления онкологии.

Вакцинация и регулярные обследования

Вакцинация против гепатита В и ВПЧ может предотвратить вирусы, которые могут привести к развитию рака. А регулярное обследование на наличие данного заболевания поможет обнаружить его на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно.