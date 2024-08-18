Перечислены признаки инсульта у собак

У собак инсульты встречаются гораздо реже, чем у людей, сообщил РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. Тем не менее, хозяева должны знать, что вялость и апатичность являются первыми признаками заболевания.

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Кинолог отметил, что в случае инсульта собака начинает мало двигаться и много спать. Следует также обратить внимание на асимметрию морды, язык будет вываливаться из пасти. Голубев добавил, что у питомца нарушается координация, собака может начать ходить по кругу. Важным симптомом инсульта также является резкая смена поведения, проблемы с глотанием, тошнота, рвота и судороги. В таких случаях необходимо немедленно обратиться в ветеринарную клинику, подчеркнул кинолог.

Если вы можете вызвать специалиста домой, до приезда постарайтесь успокоить собаку, уложите на бок, освободите шею от ошейника и других аксессуаров, говорите с ней спокойным голосом. Самые опасные симптомы — это судороги и потеря сознания, действовать нужно немедленно, — предупредил Голубев.

Ранее он заявлял, что собака может забыть человека, если долго не будет с ним видеться. По словам кинолога, у них память работает так, чтобы быстро адаптироваться к меняющимся условиям жизни. Голубев отметил, что собака будет хорошо помнить человека, если с ним будут связаны сильные эмоции, положительные или негативные. Например, питомец запомнит хозяина, который вызывал у него сильное чувство страха.