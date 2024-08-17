Вирус Оропуш, передаваемый от ленивцев и птиц, достиг Европы

Первым «европейским» пациентом стал 45-летний итальянец, вернувшийся из отпуска в Южной Америке. У него наблюдалась высокая температура, боли в мышцах, голове и суставах, а также боль за глазами, онемение рук и сыпь. Это подтверждает, что вирус может передаваться человеку и за пределами тропических регионов.

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Вирус Оропуш распространяется в тропических лесах через инфицированных мошек и комаров, которые, в свою очередь, передают его ленивцам, птицам и приматам.

Врачи рекомендуют туристам, отправляющимся в тропические регионы, принимать меры предосторожности: использовать репелленты и носить одежду с длинными рукавами и брюками, чтобы минимизировать риск укусов насекомых.

Важно подчеркнуть, что вирус Оропуш, как правило, не смертелен, большинство заболевших выздоравливают в течение недели. Однако недавно были зафиксированы два летальных случая в Бразилии у молодых женщин.

Ранее были названы распространенные ошибки, которые ведут к заражению ротавирусом во время отпуска. Также Швеция стала первой неафриканской страной, где выявили оспу обезьян.