Спасает ли вакцина против натуральной оспы от оспы обезьян

Оспа обезьян очень схожа с натуральной оспой, однако вызывает менее тяжелое заболевание. Вакцинация против натуральной оспы защищает от оспы обезьян на 85%, сообщили в НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний (ФПИ) Минздрава РФ.

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Специалист Центра, врач-инфекционист Елена Савченко, чьи слова приводит пресс-служба, рассказала, что оспа обезьян напоминает натуральную оспу, которая была объявлена ликвидированной во всем мире в 1980 году, но значительно безобиднее.

"Оспа обезьян менее заразна, чем натуральная оспа, и вызывает менее тяжелое заболевание, тогда как смертность от натуральной оспы могла составлять до 70%", - подчеркнула Савченко (цитата по ТАСС).

Эксперт отметила, что согласно исследованиям, у вакцинированных против натуральной оспы лиц оспа обезьян, как правило, протекает в легкой форме, и вакцина против натуральной оспы обеспечивает защиту от оспы обезьян на 85%.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что еще в 2022 году центр "Вектор" зарегистрировал вакцину четвертого поколения для профилактики натуральной оспы и других ортопоксвирусных инфекций "ОртопоксВак". Эта вакцина предназначена в том числе для профилактики оспы обезьян.

Ранее глава ВОЗ доктор Тедрос Гебрейесус объявил чрезвычайную ситуацию международного уровня из-за серьезной вспышки оспы обезьян в Африке. Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание с симптомами лихорадки, интоксикации, увеличения лимфоузлов и сыпи. При легком течении болезнь проходит сама и длится от двух до трех недель.