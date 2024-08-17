Кардиолог объяснил, когда при отеках необходимо обратиться к врачу

Кардиолог Быстрова объяснила, когда при отеках нужно срочно бежать к врачу
Отеки — избыточное накопление жидкости в тканях организма, которое может быть локализованным или генерализованным. Локальные отеки чаще возникают в области воспаления, тогда как генерализованные затрагивают несколько участков тела. Причины отеков разнообразны и зависят в основном от их локализации. Подробнее об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт, кардиолог сети медицинских центров «Неболит» Елена Быстрова.
Причины возникновения отеков
По словам специалиста, симптомы отека зачастую проявляются через субъективные ощущения пациента. Например, возникают затруднения в одевании обуви или ношении колец на пальцах. К причинам возникновения относятся:
- Отеки голеней могут быть вызваны тромбозами глубоких вен нижних конечностей, хронической сердечной недостаточностью в стадии декомпенсации. Односторонние отеки голеней могут наблюдаться при артрозо-артритах, травмах и воспалениях сухожилий;
- Отеки лица часто появляются при ангионевротическом отеке, патологии зубов, щитовидной железы. Периорбитальные отеки (в области глаз) могут быть связаны с заболеванием почек, а односторонние — с патологиями околоушной железы.
— Кардиальные отеки, связанные с сердечной недостаточностью, обычно начинают проявляться в области голеностопов и стоп, сопровождаются одышкой при обычных нагрузках. Если не лечить это состояние, отеки могут перейти в асцит (увеличение объема живота) и анасарку (генерализованный отек всего тела), — предупредила Быстрова.
Особое внимание следует уделять односторонним резко появляющимся отекам голеней с гиперемированной «дорожкой» вверх. Это может быть признаком восходящего флеботромбоза, который требует незамедлительного обращения к врачу, подчеркнула кардиолог.
Диагностика и лечение отеков
Для правильного назначения лечения важно определить причину, вызвавшую отек, отметила терапевт. Врач может назначить следующие исследования:
- УЗИ почек, анализ мочи, определение уровня креатинина и мочевины — для исключения патологии почек;
- УЗИ щитовидной железы, определение уровня ТТГ и свободного Т4 – для диагностики заболеваний щитовидной железы;
- Анализ proBNP, эхокардиография — для оценки состояния сердца и исключения наличия свободной жидкости в перикарде.
— Самостоятельное лечение отеков без понимания их причины может быть опасным, — предостерегла Быстрова. — Основное лечение назначается врачом после обследования пациента и часто включает петлевые диуретики, дозировка которых подбирается индивидуально.
Если отечность нижних конечностей усиливается к вечеру, это может указывать на варикозное расширение вен. В этом случае рекомендуется выполнить ультразвуковое дуплексное сканирование (УЗДС) нижних конечностей и принимать флеботоники дважды в год, добавила специалист.
Когда отеки можно лечить самим
По мнению медика, самостоятельно лечить отеки можно только в тех случаях, если:
- Пациент связывает появление отеков с употреблением большого количества жидкости или соли, можно попытаться справиться с проблемой самостоятельно, используя лимфодренажный массаж, занятия в бассейне и бессолевую диету;
- После аллергических реакций, например после укуса насекомого, необходимо принять антигистаминный препарат и преднизолон.