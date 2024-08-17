Кардиолог объяснил, когда при отеках необходимо обратиться к врачу

Отеки — избыточное накопление жидкости в тканях организма, которое может быть локализованным или генерализованным. Локальные отеки чаще возникают в области воспаления, тогда как генерализованные затрагивают несколько участков тела. Причины отеков разнообразны и зависят в основном от их локализации. Подробнее об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт, кардиолог сети медицинских центров «Неболит» Елена Быстрова.

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Причины возникновения отеков

По словам специалиста, симптомы отека зачастую проявляются через субъективные ощущения пациента. Например, возникают затруднения в одевании обуви или ношении колец на пальцах. К причинам возникновения относятся:

Отеки голеней могут быть вызваны тромбозами глубоких вен нижних конечностей, хронической сердечной недостаточностью в стадии декомпенсации. Односторонние отеки голеней могут наблюдаться при артрозо-артритах, травмах и воспалениях сухожилий;

Отеки лица часто появляются при ангионевротическом отеке, патологии зубов, щитовидной железы. Периорбитальные отеки (в области глаз) могут быть связаны с заболеванием почек, а односторонние — с патологиями околоушной железы.

— Кардиальные отеки, связанные с сердечной недостаточностью, обычно начинают проявляться в области голеностопов и стоп, сопровождаются одышкой при обычных нагрузках. Если не лечить это состояние, отеки могут перейти в асцит (увеличение объема живота) и анасарку (генерализованный отек всего тела), — предупредила Быстрова.

Особое внимание следует уделять односторонним резко появляющимся отекам голеней с гиперемированной «дорожкой» вверх. Это может быть признаком восходящего флеботромбоза, который требует незамедлительного обращения к врачу, подчеркнула кардиолог.

Диагностика и лечение отеков

Для правильного назначения лечения важно определить причину, вызвавшую отек, отметила терапевт. Врач может назначить следующие исследования:

УЗИ почек, анализ мочи, определение уровня креатинина и мочевины — для исключения патологии почек;

УЗИ щитовидной железы, определение уровня ТТГ и свободного Т4 – для диагностики заболеваний щитовидной железы;

Анализ proBNP, эхокардиография — для оценки состояния сердца и исключения наличия свободной жидкости в перикарде.

— Самостоятельное лечение отеков без понимания их причины может быть опасным, — предостерегла Быстрова. — Основное лечение назначается врачом после обследования пациента и часто включает петлевые диуретики, дозировка которых подбирается индивидуально.

Если отечность нижних конечностей усиливается к вечеру, это может указывать на варикозное расширение вен. В этом случае рекомендуется выполнить ультразвуковое дуплексное сканирование (УЗДС) нижних конечностей и принимать флеботоники дважды в год, добавила специалист.

Когда отеки можно лечить самим

По мнению медика, самостоятельно лечить отеки можно только в тех случаях, если: