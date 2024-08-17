Российские врачи спасли пенсионера от голодной смерти

Медики новороссийской горбольницы провели уникальную операцию, чтобы спасти жизнь 71-летнего пациента. Пенсионер попал к врачам с раком лёгкого. Мужчине удалили правое лёгкое и отправили его на химиотерапию, чтобы вылечить опухоль на левом, однако всё пошло не по плану.

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Что случилось в Краснодарском крае

В городскую больницу Новороссийска поступил 71-летний пациент с раком лёгкого. Ему удалили поражённое правое и оставили левое, а затем отправили на лечение и химиотерапию. Она должна была уменьшить размеры опухоли, однако нужный результат не появлялся, а самочувствие пенсионера становилось всё хуже.

Во время очередного обследования медики выяснили, что метастазы опухоли разрослись так, что перекрыли пищевод и душили дедушку, не давая ему есть. Пища просто не проходила через передавленный пищевод.

«Питание и глотание стали невозможными, мужчина попал в критическое положение, а его жизнь оказалась под угрозой голодной смерти», — заявили в больнице.

Чтобы спасти пациента, врачи провели уникальную эндоскопическую операцию и поставили нитиноловый стент. Операция была малотравматичная, поэтому организм онкобольного не отвлекался на восстановление после вмешательства, а мог все силы бросить на борьбу с раком.

Стент же должен раскрыться полностью в течение 3 суток и расширить пищевод так, чтобы пенсионер смог нормально есть и глотать, сообщил kuban.kp.ru.

Тромб добрался до сердца

Ранее московские хирурги спасли пациентку, у которой опухолевый тромб почти добрался от почки к сердцу. Подробнее об этом случае можно узнать здесь.